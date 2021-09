Schalke: Bleibt Ouwejan länger?

Thomas Ouwejan kann sich gut vorstellen, über seine einjährige Leihe hinaus beim FC Schalke 04 zu bleiben. „Ja, das kann ich durchaus. Ich fühle mich wohl auf Schalke. Vielleicht geht mit dem S04 auch mein Bundesliga-Traum in Erfüllung“, sagt der 24-jährige Niederländer in der ‚WAZ‘. Die Knappen besitzen für die Leihgabe vom AZ Alkmaar eine Kaufoption in unbekannter Höhe.

Die Eingewöhnung auf Schalke fiel Ouwejan auch aufgrund des großen Umbruchs recht leicht: „Wenn man als einziger Neuzugang zu einem Verein kommt, kann es mitunter schwierig sein. Man stößt zu einer Mannschaft mit einem vorhandenen Teamgefüge und muss sich erst einmal zurechtfinden. Wenn jedoch viele neue Mitspieler hinzukommen, ist es etwas leichter, schnell Bindungen aufzubauen.“ Mit zwei Assists in den ersten fünf Ligaspielen fand er sich auf der linken Außenbahn auch in sportlicher Hinsicht zurecht.