Juve gibt alles für Adeyemi | Spektakulärer Félix-Deal rückt näher

Juve-Boss zu Besuch in München

„Für uns ist ein Wechsel von Karim überhaupt kein Thema.“ Borussia Dortmunds Sportgeschäftsführer Lars Ricken kann sagen, was er will, die Gerüchte um Karim Adeyemi köcheln weiter. Vor allem in Italien. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ widmet dem Interesse von Juventus Turin auch heute wieder einen längeren Bericht, dem zufolge Juve-Sportdirektor Christiano Guintoli Adeyemis Anhang einen „Blitzbesuch in München“ abgestattet und den Wunsch einer Zusammenarbeit hinterlegt hat. Offenbar tat er das sehr überzeugend und sammelte Punkte bei den Vertrauten des Flügelflitzers.

Hinter den Kulissen sind die Bianconeri also fleißig dabei, um Adeyemis Gunst zu buhlen. Der 22-Jährige selbst, so berichtete die ‚Gazzetta dello Sport‘ schon vor einigen Tagen, soll bereits sein grundsätzliches Einverständnis für einen Wechsel nach Turin gegeben haben. Am Ende muss das allerdings auch die Borussia tun. Und dies wiederum wird wenn überhaupt erst dann der Fall sein, wenn Juventus ein lukratives Angebot vorlegt. Ob die Sache weiter Fahrt aufnimmt, werden die kommenden Tage und Wochen zeigen.

Villa drängt auf Félix

Fahrt dürfte jetzt auch die Personalie João Félix aufnehmen. Gerüchte um einen Transfer zu Aston Villa halten sich schon seit einer Weile und bekommen nun neue Nahrung. Der ‚Guardian‘ bezeichnet den bei Atlético Madrid unglücklichen und unerwünschten Portugiesen in einem heutigen Bericht als „vielversprechenden Kandidaten“ der Villans. Ein „spektakulärer Transfer“ kündige sich an. Félix solle die Kaderlücke ausfüllen, die der Ex-Leverkusener Moussa Diaby mit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al Ittihad hinterlässt.

Auch wenn Félix‘ Marktwertkurve seit Jahren nach unten zeigt, wird der einst 126 Millionen Euro schwere Offensivmann immer noch sehr viel Geld kosten. Die kolportierten 55 Millionen Euro Ablöse für Diaby dürften Villa helfen, die Verpflichtung des Wunschspielers zu finanzieren. Zwischenzeitlich beschäftigte man sich laut ‚Guardian‘ auch mit Europameister Nico Williams, sieht aber kaum noch Chancen, dessen Transfer zum FC Barcelona zu torpedieren. Priorität habe deshalb Félix.