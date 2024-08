Kossounou-Ersatz: Mukiele wechselt nach Leverkusen

Bayer Leverkusen bedient sich bei Paris St. Germain. Defensivspieler Nordi Mukiele kehrt in die Bundesliga zurück und wechselt auf Leihbasis zum Deutschen Meister. Eine Kaufoption hat sich Bayer dem Vernehmen nach nicht gesichert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit der Verpflichtung des 26-jährigen Franzosen, der in der Abwehr flexibel sowohl in der Zentrale als auch auf rechts eingesetzt werden kann, reagiert die Werkself auf den Abgang von Odilon Kossounou (23). Der ivorische Innenverteidiger wechselt auf Leihbasis mit Kaufoption zu Atalanta Bergamo.

Lese-Tipp

Bayer gibt Angebot für Frankreich-Talent ab

„Nordi Mukiele ist ein athletischer und schneller Verteidiger“, sagt Bayer-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes, „er passt mit seinem Profil ausgezeichnet in unsere Mannschaft, er hat mit 30 Einsätzen große Champions-League-Erfahrung und kann als versierter Fußballer sowohl als Rechtsverteidiger als auch als zentraler Abwehrspieler agieren. Natürlich ist auch seine Bundesliga-Kenntnis ein großes Plus für uns.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Mukiele selbst freut sich über den geglückten Deal: „Für mich ist es eine großartige Sache, nach Deutschland zurückzukehren, und dann auch noch zum Bundesliga-Champion. Mit Bayer 04 in der Champions League anzutreten, hat einen besonderen Reiz. Ich freue mich einfach darauf, sowohl international als auch in den heimischen Wettbewerben alles für Bayer 04 zu geben.“

Mukiele hatte bereits zwischen 2018 und 2022 für RB Leipzig in Deutschland auf dem Feld gestanden, ehe es ihn zurück in seine französische Heimat zu PSG verschlug. Dort konnte sich der Nationalspieler (ein Länderspiel) im Starensemble – auch aufgrund diverserer Verletzungen – nie nachhaltig durchsetzen. Zwischenzeitlich war auch der FC Bayern an dem 1,87-Rechtsfuß interessiert.