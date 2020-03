Die Traumelf von José Mourinho

Alles fing an mit dem überraschenden Champions League-Gewinn mit dem FC Porto 2004. Ab diesem Zeitpunkt war José Mourinho einer der gefragtesten Trainer weltweit. Seine weiteren Stationen lauteten FC Chelsea, Inter Mailand, Real Madrid, nochmal Chelsea, Manchester United und seit November steht The Special One bei Tottenham Hotspur an der Seitenlinie.

Den ‚Manchester Evening News‘ hat Mourinho nun seine Topelf aus den Spielern verraten, die unter seiner Regie trainierten. Beim Blick auf die Auswahl wird klar, dass der 57-Jährige seine beste Zeit beim FC Chelsea hatte. Gleich sieben Akteure trugen unter Mourinho das Trikot der Blues.

Von Inter Mailand schafft es nur Javier Zanetti in die Topelf, von Real Mesut Özil und Cristiano Ronaldo. Ricardo Carvalho holte mit Mourinho den Henkelpott für Porto und folgte seinem Mentor dann an die Stamford Bridge. Bemerkenswert: Zlatan Ibrahimovic, Wesley Sneijder, Samuel Eto'o und Harry Kane finden keine Beachtung. Genauso wie Paul Pogba, was aber keine allzu große Überraschung ist.

Mourinhos Topelf