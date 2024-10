Ter Stegen-Ersatz: Barça verpflichtet Szczesny

Wojciech Szczesny ist offiziell zurück aus dem Ruhestand. Wie der FC Barcelona offiziell bestätigt, kramt der 34-jährige Pole doch noch einmal die Torwarthandschuhe heraus und unterschreibt in der katalanischen Hafenstadt einen Vertrag bis zum Saisonende.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Szczesny bekommt Hansi Flick den gewünschten erfahrenen Torwart. Für Juventus Turin, den FC Arsenal, die AS Rom sowie den FC Brentford sammelte der Torwart 542 Pflichtspieleinsätze, 68 davon in der Champions League. Ob der Routinier direkt als neue Nummer eins kommt oder zunächst als Backup für Iñaki Peña (25) fungiert, verrät Barça nicht.

Lese-Tipp

Duell der Zauberkünstler | Heftiger Verlust für Barça

Nach sieben Jahren in Turin hatte der 84-fache polnische Nationalkeeper eigentlich seine Karriere in diesem Sommer im Anschluss an die EM für beendet erklärt. Das Angebot aus Barcelona sowie die Aussicht, noch einmal Seite an Seite mit seinem polnischen Landsmann und Freund Robert Lewandowski (36) aufzulaufen, waren wohl zu verlockend.