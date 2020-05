M'gladbach: Bensebainis Zwischenfazit

Ramy Bensebaini zieht eine positive Bilanz unter seine ersten Monate bei Borussia Mönchengladbach. „Ich bin sehr zufrieden“, äußert sich der Linksverteidiger im ‚kicker‘, „bis jetzt haben wir eine sehr gute Saison gespielt, und wenn uns auch noch die Qualifikation für die Champions League gelingen sollte, wäre das umso schöner. Ich glaube auch, dass ich bisher eine ordentliche Leistung gezeigt habe.“

Bensebaini, vor der Saison für acht Millionen Euro von Stade Rennes gekommen, kam in bislang 19 Pflichtspielen für die Fohlenelf zum Einsatz. Dabei gelangen dem 25-Jährigen fünf Tore und drei Assists. „Ich vermute, dass es in erster Linie an unserem Spielsystem liegt, dass ich torgefährlicher geworden bin“, so Bensebaini über seinen Offensivdrang, „mir gefällt es, sowohl defensiv als auch offensiv Akzente setzen zu können. Der Fußball bei der Borussia kommt meiner Spielweise sehr entgegen.“