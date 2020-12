Fenerbahce arbeitet an Özil-Finanzierung

Fenerbahce will in Kürze versuchen, Mesut Özil mit Hilfe von Sponsoren nach Istanbul zu holen. Laut der ‚Bild‘ arbeitet man in der türkischen Hauptstadt daran, dem 32-Jährigen vom FC Arsenal ein Jahresgehalt von zehn Millionen Euro zu sichern. „Fenerbahce ist nicht in der Lage, so eine finanzielle Last zu tragen. Es ist ein schöner Traum. Wenn der Traum wahr werden würde, wäre es super“, sagt Vereins-Präsident Ali Koc, einer der potenziellen Sponsoren.

Die zweite Person, die den Özil-Deal finanzieren soll, ist dem Bericht zufolge der Medienunternehmer und Millionär Acun Ilicali. Der 51-Jährige ist gut mit dem Spielmacher befreundet und könnte im Werben um Özil den Ausschlag geben. Ein Wechsel in die MLS ist dagegen scheinbar erst einmal vom Tisch. Das zuletzt gehandelte DC United ist der ‚Bild‘ zufolge „aus dem Rennen“.