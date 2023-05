Poker oder Machtwort? Neapel-Präsident will Osimhen behalten

Der FC Bayern, Manchester United, Paris St. Germain, Real Madrid, der FC Chelsea. Victor Osimhen hat dank hervorragender Leistungen in der laufenden Saison nahezu sämtliche Schwergewichte des europäischen Fußballs um sich geschart. Ob der nigerianische Torjäger von der SSC Neapel sich im Sommer einem der genannten Klubs anschließen wird, ist aufgrund neuerlicher Äußerungen von Präsident Aurelio De Laurentiis aber mehr als fraglich.

Im Zuge der Meisterfeier von Napoli ließ sich der exzentrische Boss beim italienischen Radiosender ‚RAI‘ zu einem wirkungsvollen Statement hinreißen: „Osimhen im Sommer verkaufen? Nein, auf keinen Fall.“ Danach führte der 73-Jährige weiter aus: „Er hat uns zurück nach Europa gebracht und jetzt will ich gerne eine Ära mit ihm starten.“ Aussagen, die vor allem die Chefs der interessierten Vereinen hellhörig werden lassen.

Bisher wurde davon ausgegangen, dass Osimhen nach der Saison für bis zu 150 Millionen Euro zu haben wäre. Der 24-Jährge hat zudem keinen Hehl daraus gemacht, dass er sich seinen Traum in der Premier League zu spielen, gerne zeitnah erfüllen will. Ob De Laurentiis – der zugegebenermaßen als einer der härtesten Verhandlungspartner auf dem Fußballparkett gilt – die Chance nutzen wollte, um Osimhens Preis weiter in die Höhe zu treiben oder ob er auch bei konkreten Angeboten standhält, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.