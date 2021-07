Lee landet bei Mainz

Jae-Sung Lee verstärkt den FSV Mainz 05. Der 28-jährige Südkoreaner wechselt ablösefrei an den Bruchweg und erhält nach Angaben des Bundesligisten einen Vertrag bis 2024. Bei den Rheinhessen soll der Linksfuß die Abgänge von Robin Quaison (27) und Dong-won Ji (30) auffangen.

„Jae-sung Lee war in den vergangenen drei Jahren eine prägende Spielerpersönlichkeit in der 2. Bundesliga. Er ist mit seinen Eigenschaften als Spieler ein echter Gewinn für unsere Mannschaft, ist sehr spielintelligent, bewegt sich als Offensivspieler gut zwischen den Linien und wird selbst in der Box immer wieder torgefährlich“, so Christian Heidel.

Der Sportvorstand fährt fort: „Außerdem ist er ein nimmermüder Antreiber, starker Pressingspieler und leidenschaftlicher Zweikämpfer. Wir freuen uns sehr, dass er ein 05ER wird.“

Lee kommt mit der Empfehlung von 48 Torbeteiligungen in 104 Pflichtspielen für Holstein Kiel. Auch die TSG Hoffenheim hatte die Fühler nach dem 53-fachen südkoreanischen Nationalspieler ausgestreckt, muss sich nun aber anderweitig umsehen.