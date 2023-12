BVB: Angebot für Rijkhoff im Anflug?

Julian Rijkhoff ist ein Thema bei seinem Ex-Klub Ajax Amsterdam. Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, denken die Niederländer darüber nach, den 18-jährigen Stürmer zurückzuholen. Rijkhoff ist noch bis 2026 an Borussia Dortmund gebunden, wo er aber bislang vornehmlich in der U19 zum Einsatz kommt.

Zuletzt war deshalb ein mögliches Leih-Geschäft für die Rückrunde im Gespräch. Berater Dick van Burik erklärte im November: „Wir behalten seine Entwicklung genau im Auge. Ein Leihgeschäft zu einem niederländischen Verein könnte durchaus eine Option sein, aber wir werden erst sehen, was Dortmund bis dahin mit ihm vorhat.“ Der BVB hatte den U19-Nationalspieler von Oranje im Januar 2021 an Bord geholt. Seitdem traf Rijkhoff für die U19 der Schwarz-Gelben 50 Mal in 56 Einsätzen.