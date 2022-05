Schalke: Büskens bleibt Co-Trainer

Mike Büskens soll nach dem Bundesliga-Aufstieg des FC Schalke Teil des Trainerteams bleiben. Sportvorstand Peter Knäbel kündigt gegenüber der ‚Bild‘ an: „Mike hat einen unfassbaren Job gemacht. Er ist das Gesicht dieses grandiosen Saison-Endspurts. Dieser Weg hat aber nicht erst mit dem Trainerwechsel begonnen. Wir haben uns für den Schalker Weg entschieden, dazu gehört auch Gerald Asamoah und die beiden bleiben selbstverständlich in diesen Funktionen erhalten. Buyo wird auf der Bank sitzen, aber in anderer Funktion, das ist längst besprochen.“

Büskens war auf Schalke als Co-Trainer tätig gewesen, ehe er Anfang März als Interimstrainer für den entlassenen Dimitrios Grammozis übernahm. Aus seinen sieben Spielen als Hauptverantwortlicher holte Büskens sechs Siege und einen Punkteschnitt von 2,57. Am gestrigen Samstagabend tüteten die Knappen mit einem 3:2-Sieg über den FC St. Pauli den direkten Wiederaufstieg ein.