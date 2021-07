Behrens landet bei Union Berlin

Union Berlin nimmt Kevin Behrens unter Vertrag. Der Angreifer ließ seinen Kontrakt beim SV Sandhausen auslaufen und kostet dementsprechend keine Ablöse. Zur Laufzeit seines neuen Arbeitspapiers machen die Eisernen keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Behrens war auch bei zahlreichen Zweitligisten gehandelt worden. Beim SV Werder Bremen, Holstein Kiel, dem Hamburger SV und auch Darmstadt 98 war der kräftige Mittelstürmer ein Thema. Nun geht es für den gebürtigen Bremer erstmals in seiner Karriere in die Bundesliga. In insgesamt 94 Zweitligaspielen gelangen dem 1,84 Meter großen Rechtsfuß 31 Treffer sowie zwölf Assists.

„Jeder Fußballprofi träumt davon, irgendwann einmal in der Bundesliga spielen zu können, deshalb bin ich sehr glücklich, diesen Schritt jetzt tatsächlich zu gehen“, so der 30-Jährige, „ich kenne Union natürlich noch aus unseren gemeinsamen Duellen in der zweiten Liga und freue mich darauf, bald regelmäßig im Stadion An der Alten Försterei zu spielen.“

Behrens ist nach den Verpflichtungen von Rani Khedira (27), Paul Jaeckel (22), Levin Öztunali (25), Genki Haraguchi (30), Pawel Wszolek (29) und Andreas Voglsammer (29) der siebte Spieler, der ablösefrei zu den Eisernern wechselt. Insgesamt ist Behrens bereits der elfte Neuzugang für die kommende Spielzeit.