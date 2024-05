Mission Klassenerhalt: Union stellt Bjelica frei

Union Berlin hat Nenad Bjelica entlassen. Wie der abstiegsbedrohte Klub bekanntgibt, wird Marco Grote die Mannschaft mit sofortiger Wirkung als Interimstrainer übernehmen. Ihm assistieren Marie-Louise Eta und Sebastian Bönig als Co-Trainer. Grote ist eigentlich der U19-Trainer der Eisernen.

„Wir brauchen im Kampf um den Verbleib in der Bundesliga die Kraft des gesamten Vereins und natürlich auch die unserer Mannschaft. Marco Grote und seinem Team trauen wir zu, unsere Spieler wieder an ihre Leistungsgrenze zu führen, um die verbleibenden Partien bis zum Saisonende erfolgreich zu gestalten“, lässt sich Union-Präsident Dirk Zingler zitieren.

„Wir setzen für unsere Mannschaft noch einmal einen frischen Impuls. Die Spieler wollen mit Union in der Bundesliga bleiben, davon bin ich absolut überzeugt. Dafür möchten wir ihnen die volle Unterstützung geben und bauen dabei auf ein Trainerteam, das unseren Club bestens kennt und für diese Aufgabe brennt“, ergänzt Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, „Nenad Bjelica und seinen Co-Trainern wünschen wir beruflich und privat alles Gute und viel Erfolg.“

Bjelica hatte die Unioner am 14. Spieltag als Tabellenletzte übernommen und in den ersten Wochen aus der Abstiegszone geführt. Aus den vergangenen sechs Spielen holte der 52-Jährige mit den Köpenickern allerdings keinen Sieg mehr und die Mannschaft rutschte erneut in den Abstiegskampf. Aktuell steht der Verein mit einem Punkt Vorsprung vor dem Relegationsrang auf Platz 15 der Tabelle.