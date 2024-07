Korb für Bayern & BVB: Mega-Talent Obi will zu United

Die Liste der Vereine, die in den vergangenen Wochen und Monaten Interesse an Chido Obi vom FC Arsenal zeigten, liest sich wie die Crème de la Crème des europäischen Spitzenfußballs. Angesichts von 32 Toren in 20 Spielen machte der 16-jährige Stürmer in der U18-Premier League mit Pauken und Trompeten auf sich aufmerksam. Nun wurde seine Zukunft offenbar geklärt.

Laut Fabrizio Romano erhält Manchester United den Zuschlag. Damit gehen der FC Bayern, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg leer aus. Alle Bundesliga-Klubs wurden – ebenso wie Ajax Amsterdam, Newcastle United oder die AS Monaco – mit dem Youngster in Verbindung gebracht. Von den Gunners hat sich Obi bereits gestern mit einem Post auf Social Media verabschiedet.

Die Perspektive bei den Red Devils sagt Obi am meisten zu. Und das, obwohl Offerten aus Deutschland dem Bericht des italienischen Transfermarkt-Experten zufolge höher dotiert waren. Der vorgegebene Karriereweg im Old Trafford habe den 14-maligen U17-Nationalspieler von Dänemark aber überzeugt, auf der Insel zu bleiben und sich United anzuschließen.