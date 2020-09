Lemar gibt Porto einen Korb

Thomas Lemars Zeit bei Atlético Madrid könnte diesen Sommer zu Ende gehen, seine Karriere will der Franzose jedoch nicht in Portugal fortsetzen. Wie FT aus Frankreich erfuhr, handelte sich der FC Porto beim 24-jährigen Linksaußen eine Absage ein. Der portugiesische Meister fragte beim Umfeld des Spielers wegen eines potenziellen Wechsels an, Lemar präferiert jedoch einen Transfer in die Premier League.

Bei den Rojiblancos hat der Flügelstürmer mittlerweile keine Zukunft mehr. Atletí-Chefcoach Diego Simeone hat nach zwei enttäuschenden Spielzeiten die Geduld mit Lemar verloren. 2018 war der Franzose für 70 Millionen Euro von der AS Monaco nach Madrid gewechselt. In 72 Pflichtspielen für den Klub steuerte der Linksfuß jedoch lediglich drei Treffer sowie sechs Assists bei. Sein Kontrakt ist noch bis 2023 gültig.