United heiß auf Mitoma?

Manchester United ist offensichtlich auf Linksaußen Kaoru Mitoma von Brighton & Hove Albion aufmerksam geworden. Der ‚Sun‘ zufolge haben die Red Devils den 25-jährigen Japaner in der laufenden Saison mehrmals gescoutet. Kein Wunder, für Brighton war der Rechtsfuß wettbewerbsübergreifend in 27 Spielen an 15 Treffern direkt beteiligt (neun Tore, sechs Vorlagen).

In der vergangenen Woche berichtete das Portal ‚TEAMtalk‘, dass auch der FC Bayern, Real Madrid und Manchester City zu denjenigen Vereinen gehören, die die Situation des Offensivspielers verfolgen. Mehr noch: Die genannten Klubs „interessieren“ sich für die Fortschritte des Nationalspielers. Nichtsdestotrotz bleibt fraglich, ob sich die Spur zu einem der Schwergewichte tatsächlich erhärtet.

