Eintracht blockte Leihanfrage ab

Im vergangenen Winter hätte Jean-Mattéo Bahoya offenbar die Option gehabt, für eine Weile in seiner Heimat zu kicken. Der RC Lens hat nach ‚Bild‘-Informationen bei Eintracht Frankfurt angeklopft, um einen möglichen Leihdeal zu besprechen. Dem Bericht zufolge sagten jedoch Klub und Spieler ab.

Die beteiligten Parteien waren sich einig darüber, dass der 19-Jährige seinen Durchbruch in Frankfurt schaffen wird – und das kurzfristig. Gelohnt hat es sich für den Offensivspieler. Seine Einsatzzeiten haben sich in 2025 erhöht, er spielt eine wichtigere Rolle in der Mannschaft. Insbesondere im Europa League-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam (4:1) am vergangenen Donnerstag wusste Bahoya zu glänzen. Der Rechtsfuß steuerte einen Treffer und einen Assist bei.