Nach Hakimi: Schnappt sich Dortmund das nächste Real-Juwel?

Bei allen Stars, die Real Madrid in seiner titelgespickten Historie verpflichtet hat, war die Castilla, die Jugendabteilung der Königlichen, stets ein verlässliches Sprungbrett für angehende Top-Fußballer. Ein Beispiel: Achraf Hakimi, der sich nun seit fast zwei Jahren bei Borussia Dortmund den Feinschliff für eine Weltkarriere holt.

Ein weiterer Real-Youngster, dem eine große Laufbahn zugetraut werden kann, ist César Gelabert (19). Der offensive Mittelfeldmann hat sich laut einem Bericht der ‚as‘ ebenfalls das Interesse der Dortmunder geweckt. Gelabert könnte nach Hakimi der nächste sein, den sich Real zur Option für die A-Mannschaft ausbilden lässt.

Der BVB ist demnach allerdings nicht der einzige Klub, der Interesse am spanischen Junioren-Nationalspieler zeigt. Olympique Lyon soll den Königlichen bereits ein Angebot gemacht haben, das jedoch abgelehnt wurde. Als dritten Kandidat nennt die ‚as‘ den FC Arsenal – Gunners-Coach Mikel Arteta soll begeistert von Gelabert sein.

Positionsbedingt dürfte Gelabert deutlich schwieriger in die BVB-Mannschaft einzubauen sein als Hakimi. In der Offensive hat Dortmund ein Überangebot hochveranlagter Kicker – in diese Phalanx einzubrechen, ist bis dato etwa auch einem Sergio Gómez nicht gelungen. Ohnehin wird erst einmal der Trainings- und Spielbetrieb wieder anlaufen müssen, damit sich aktuelle Eindrücke einholen lassen.