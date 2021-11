Vertragspoker: Die Tendenz bei Lewandowski

Robert Lewandowski ist die Lebensversicherung des FC Bayern. Auch in dieser Saison legt der amtierende Weltfußballer mal wieder sensationelle Zahlen auf: 23 Treffer in 17 Pflichtspielen stehen auf Lewandowskis persönlichem Torekonto. Kein Wunder, dass den Münchnern viel daran liegt, den 2023 auslaufenden Vertrag mit dem 33-Jährigen zu verlängern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie im ‚Sport1‘-Podcast ‚Meine Bayern-Woche‘ berichtet wird, ist eine Tendenz erkennbar: So habe Lewandowski „eher das Gefühl, dass es in Richtung Vertragsverlängerung geht“. Die Gespräche über eine potenzielle Ausdehnung seien allerdings erst im kommenden Jahr geplant.

In jüngerer Vergangenheit bekundeten die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters regelmäßig ihre Wertschätzung gegenüber der Tormaschine. Allerdings soll Lewandowski das von Sportvorstand Hasan Salihamidzic öffentlich bekundete Interesse an Erling Haaland (21, Borussia Dortmund) nicht gefallen haben. Aktuell scheint das Pendel jedoch eher in Richtung Verbleib auszuschlagen.