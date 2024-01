Langzeit-Vertrag: Ex-Bayer Kühn zu Celtic

Nicolas Kühn klettert auf der Karriereleiter. Der 24-jährige Flügelstürmer wechselt von Rapid Wien zu Celtic Glasgow. Es wandern 3,5 Millionen Euro aus Schottland nach Österreich. Der Linksfuß unterschreibt bei den Bhoys einen Vertrag bis 2029.

Kühn hat in seiner jungen Karriere schon einige große Klubs kennengelernt. So wurde er nach Stationen in der Jugend von Hannover 96 und RB Leipzig in den Reserveteams von Ajax Amsterdam und des FC Bayern ausgebildet. Seit 2022 sammelte er dann in 51 Spielen für Rapid 17 Scorerpunkte. Nun geht es auf die Insel.