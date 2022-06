Köhlert zieht es zu Heerenveen

Für den deutschen Legionär Mats Köhlert (24) geht das Abenteuer in der niederländischen Eredivisie andernorts weiter. Wie der SC Heerenveen verkündet, verpflichtet man den ehemaligen Profi des Hamburger SV von Willem II Tilburg, ohne eine Ablöse entrichten zu müssen, da sein Arbeitspapier Ende Juni ausgelaufen wäre. Köhlerts neuer Kontrakt bindet den Linksfuß bis 2025 an Heerenveen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Flügelspieler stammt aus der HSV-Jugend und kommt auf drei Profieinsätze für die Rothosen. Im Sommer 2019 wagte Köhlert den Sprung in die Niederlande zu Willem II. Für den niederländischen Erstligisten kommt der Deutsche in der abgelaufenen Saison auf 34 Pflichtspiele, in denen er vier Scorerpunkte sammelte.