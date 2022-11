Ex-Kölner Engels vor Abschied aus Rotterdam

Eredivisie-Legionär Mario Engels steht vor einem Klubwechsel im Januar. Via Instagram verkündet der Mittelstürmer seinen Abgang von Sparta Rotterdam. „Sparta-Fans, es war ein Segen“, so seine warmen Worte an die Anhänger des niederländischen Erstligisten.

Wohin es Engels zieht ist noch unklar. Hierzulande ist der gebürtige Troisdorfer ein eher unbeschriebenes Blatt. Ausgebildet wurde Engels in der Jugend des 1. FC Köln. Über die Stationen Slask Wroclaw, Roda Kerkrade und SV Sandhausen landete er vor gut zwei Jahren in Rotterdam. In 70 Einsätzen war er an 13 Toren beteiligt.