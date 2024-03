„Nicht zufrieden“: Geraerts rasiert Schalke-Profi

Trainer Karel Geraerts greift beim FC Schalke durch. Innenverteidiger Timo Baumgartl wird in die zweite Mannschaft der Königsblauen versetzt. „Ich habe die Entscheidung getroffen, dass Timo künftig Teil der U23 ist, da ich mit seiner Leistung nicht zufrieden bin“, so der belgische Übungsleiter in einem offiziellen Statement.

„In den vergangenen Wochen“, führt Geraerts aus, „habe ich in den Trainingseinheiten nicht den Eindruck gewonnen, dass er uns in den verbleibenden, wichtigen Pflichtspielen weiterhelfen wird.“ Eine Rolle wird Baumgartl bei den Schalke-Profis folglich nicht mehr spielen – zumindest, solange der Cheftrainer Geraerts heißt.

Schon in den vergangenen drei Pflichtspielen fehlte Baumgartl im Schalker Kader. Seit dem Trainerwechsel Anfang Oktober lief der 28-Jährige lediglich in fünf Zweitliga-Partien auf. Baumgartls Vertrag auf Schalke ist bis 2025 gültig, doch eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus dürfte nahezu unmöglich sein, sollten die Knappen nach Saisonende mit Geraerts weitermachen.