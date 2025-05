FCA: Top-Torjäger Cabrera vor Zweitliga-Wechsel

Juan Cabrera vom FC Augsburg steht vor einem Wechsel in die 2. Bundesliga. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der 22-Jährige voraussichtlich zur SpVgg Greuther Fürth wechseln. Auf sein Profidebüt muss der Uruguayer in der Fuggerstadt noch warten, in der Regionalliga Bayern führt er mit 18 Treffern und fünf Vorlagen gemeinsam mit Fürths Daniel Kasper (22) die Torjägerliste an.

Da sein Vertrag beim FCA ausläuft, kommt Cabrera ablösefrei zu den Mittelfranken. Dort ist er nach Omar Sillah (21) vom Hamburger SV und Noah König (21) von der TSG Hoffenheim bereits der dritte Sommerneuzugang. Alle drei Spieler kommen aus der Regionalliga. Noch ist offen, ob das Kleeblatt in der kommenden Saison zweitklassig ist oder in die 3. Liga absteigt. Für die letzten beiden Spiele installierte Fürth heute Thomas Kleine und Milorad Pekovic als neues Trainerduo.