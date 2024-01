Aussicht auf mehr Spielzeit: Amiri geht nach Mainz

Nadiem Amiri widmet sich in der Rückrunde dem Abstiegskampf. Der Mittelfeldspieler wechselt mit sofortiger Wirkung von Bayer Leverkusen zum FSV Mainz 05. Bei den Rheinhessen unterschreibt der 27-Jährige ein bis 2026 gültiges Arbeitspapier.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kolportierte 1,5 Millionen Euro werden für Amiri ein halbes Jahr vor Vertragsende fällig. Derer neun hatte Leverkusen 2019 auf den Tisch gelegt, um den deutschen Nationalspieler (fünf Länderspiele) von der TSG Hoffenheim loszueisen.

Lese-Tipp

Bayer 04: Absage bei Offensiv-Juwel Doué

Bei der Werkself spielte der Rechtsfuß in der laufenden Spielzeit keine nennenswerte Rolle mehr. Zu groß war die Konkurrenz beim Team von Xabi Alonso. Statt Meisterschaftsrennen steht Amiri in Mainz nun der Kampf um den Klassenerhalt bevor: Mit elf Punkten stecken die Nullfünfer tief in der Krise.