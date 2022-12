PSV bestätigt „Rekordtransfer“: Gakpo nach England

Der FC Liverpool hat das Rennen um Cody Gakpo gewonnen. Am späten Montagabend bestätigte die PSV Eindhoven den sofortigen Transfer des 23-Jährigen. Über die Ablöse machen die Niederländern keine Angaben, laut Geschäftsführer Marcel Brands ist es aber „ein Rekordtransfer für PSV“.

Bislang war Hirving Lozano der teuerste Verkauf der Eindhovener. Den mexikanischen Außenstürmer zog es 2019 für 45 Millionen Euro nach Neapel. Für Gakpo, der in dieser Saison auf 20 Torbeteiligungen (13 Tore, 17 Assists) in 24 Spielen kommt, fließen dem Vernehmen nach inklusive Bonuszahlungen bis zu 56 Millionen Euro Ablöse.

Einen finalen Haken hinter den Deal will Liverpool in den kommenden Tagen machen. Gakpo befindet sich auf dem Weg nach England, um letzte Formalitäten zu erledigen. Konkretes Interesse am niederländischen WM-Fahrer hatte auch Manchester United gezeigt – den Zuschlag erhält der Klopp-Klub.