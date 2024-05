SV Werder: Neuer Keeper an der Angel

Der SV Werder Bremen möchte das Torwart-Trio zeitnah komplettieren. Nach Informationen der vereinsnahen ‚DeichStube‘ sind die Verantwortlichen diesbezüglich beim VfL Osnabrück fündig geworden. Demzufolge interessieren sich die Grün-Weißen intensiv für Schlussmann Philipp Kühn (31), der vertraglich nur noch bis Ende Juni gebunden ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

An der Weser ist Kühn als Nummer drei hinter Michael Zetterer (28) und Leih-Rückkehrer Mio Backhaus (20) angedacht. Der aktuelle dritte Torhüter, Eduardo Dos Santos Haesler (25), steht vor einem Abgang. In Osnabrück ist Kühn Stammkeeper, konnte den Abstieg in die dritte Liga allerdings nicht verhindern.