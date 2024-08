Yamals Vater niedergestochen | Top-Bewertung für Füllkrug

Schock-Nachricht für Yamal

Barcelona steht unter Schock. Mounir Nasraoui, der Vater von Barça-Star Lamine Yamal, wurde am gestrigen Mittwochabend auf einem Parkplatz im Stadtteil Rocafonda ganz in der Nähe seines Wohnorts niedergestochen. Zuerst berichtete ‚La Vanguardia‘ über den schlimmen Vorfall. Der 36-Jährige wurde mit mehreren Stichverletzungen in die Notaufnahme gebracht. Zum Glück, so berichten katalanische Medien am heutigen Donnerstagvormittag, besteht keine Lebensgefahr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Messerangriff ging laut den Lokalzeitungen ein Streit voraus. Nasraoui ging demzufolge mit seinem Hund aus, als er von einem Balkon aus mit Wasser beworfen wurde. Es folgte eine Auseinandersetzung, die im Beisein der Polizei aber wohl nicht eskalierte. Stunden später erfolgte am Abend zwischen 21 und 22 Uhr die Messerattacke am Parkplatz. „Ein Schlag für Lamine“, titelt die ‚Mundo Deportivo‘. Es ist dem erst 17-jährigen Europameister und seiner Familie zu wünschen, dass sie dieses schlimme Erlebnis gut verarbeiten.

Lese-Tipp

Barça: Nächstes Angebot für Roque

West Hams bester Neuzugang

Niclas Füllkrug und die Premier League – das könnte passen. Mit seinem Torriecher und der robusten Spielweise sollte der Neuzugang von West Ham United auf der Insel bestens aufgehoben sein. Jan Aage Fjörtoft etwa prophezeit Füllkrug eine richtig starke Spielzeit: „Ich bin sicher, dass er mehr als zwölf Tore macht, die er in Dortmund vergangene Saison erzielt hat.“ Aber nicht nur der norwegische Ex-Profi hat hohe Erwartungen an den DFB-Stürmer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ‚Mirror‘ veröffentlicht vor Saisonbeginn eine Kurzanalyse jedes Premier League-Vereins. Im Teil zu West Ham wird Füllkrug zum „besten Neuzugang“ der Hammers erklärt. Der deutsche „Spätzünder“ habe eine „beeindruckende EM-Saison“ hinter sich und könne direkt zur Säule seiner neuen Mannschaft aufsteigen. Aber Vorsicht: In England gibt es bekanntlich gerne mal auf die Socken – fit bleiben ist die Devise.