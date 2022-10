Gastspieler: Verstärkung für Schalke?

Der FC Schalke 04 könnte kurzfristig auf den langen Ausfall von Sepp van den Berg reagieren. Aktuell befindet sich Timothée Kolodziejczak im Probetraining beim Bundesliga-Klub aus Gelsenkirchen.

Der 31-jährige Franzose erhält die Möglichkeit, sich vor Ort zu präsentieren und für einen Vertrag zu empfehlen. Bis Ende Juni stand Kolodziejczak bei der AS St. Étienne unter Vertrag. Nach Ablauf seines Vertrags beim französischen Erstligisten befindet sich der ehemalige Jugendnationalspieler auf Vereinssuche.

In der Bundesliga ist der Linksfuß kein Unbekannter. 2017 stand Kolodziejczak für acht Monate bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag. Die Fohlen zahlten für den Innenverteidiger 7,5 Millionen Euro Ablöse an den FC Sevilla. Durchsetzen konnte sich der Abwehrspieler in Gladbach aber nicht.