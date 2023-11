Friis im Anflug auf Augsburg

Der FC Augsburg und sein neuer Chefcoach Jess Thorup erhalten ihre Wunschlösung für den Posten des Co-Trainers. Laut der ‚Sport Bild‘ wird sich Thorups dänischer Landsmann Jacob Friis den Fuggerstädtern anschließen.

An den Superligaen-Klub Viborf FF, bei dem Friis seit Anfang 2022 hauptverantwortlich an der Seitenlinie steht, zahle der FCA eine Ablöse von 750.000 Euro. In 76 Spielen holte der 46-Jährige durchschnittlich 1,59 Punkte.