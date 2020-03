S04: Harit nörgelt – Wagner beschwichtigt

Amine Harit (22) ist unzufrieden mit seinem Bankplatz bei Schalke 04. „Wenn ich sagen würde, dass ich glücklich wäre, wäre das nicht wahr“, so die deutlichen Worte des Offensiv-Allrounders nach der Partie gegen die TSG Hoffenheim (1:1), in der er lediglich zu einem 14-minütigen Kurzeinsatz kam.

Dabei war der Marokkaner in der Hinrunde noch absoluter Leistungsträger auf Schalke. „Amine weiß, dass er nullkommanull falsch gemacht hat“, beruhigte Trainer David Wagner (48) nach dem Spiel und rechtfertigt sich mit dem neuen 3-4-3-System ohne Spielmacher: „Er weiß, dass es eine Periode ist. Klar will er spielen, aber er weiß auch, dass es seine Position in diesem System nicht gibt.“ Harit sei bei erneutem Systemwechsel der Erste, „der wieder auf dem Aufstellungsbogen steht“.