Ganz Europa jagt Roque: Präsident ruft Wettbieten um Sturmjuwel aus

Nach dem Finale der U20-Südamerikameisterschaft gegen die Auswahl von Uruguay reckte Vitor Roque (17) den Pokal freudestrahlend in die Luft. Die Nummer neun von Brasilien erzielte im Turnierverlauf sechs Treffer und teilt sich mit Landsmann Andrey Santos (18) vom FC Chelsea den Titel des Torschützenkönigs. Anders als Roque hat Santos bereits in Europa unterschrieben. Doch Roque könnte schon bald nachziehen.

Der Präsident seines Klubs CA Paranaense äußerte sich zum großen Interesse aus Europa am hochtalentierten Torjäger. Gegenüber ‚Globo Esporte‘ bestätigte Mario Celso Petraglia Anfragen vom alten Kontinent: „Es gibt ein Rennen um Vitor Roque.“ Dem Vernehmen nach sind der FC Barcelona, Real Madrid, der FC Chelsea, der FC Arsenal und Paris St. Germain hinter dem Stürmer her.

Hohe Ablöseforderungen

Kein Wunder also, dass Präsident Petraglia eine hohe Ablösesumme für Roque aufruft. Unter 50 Millionen Euro Transferwert will man das Toptalent nicht abgeben. Zudem will sich Paranaense eine prozentuale Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf des Youngsters sichern, um auch in Zukunft am Erfolg des Profis partizipieren zu können.

Kurz vor einem Wechsel zu einem bestimmten Klub steht Roque aber noch nicht. Auch wenn aus Spanien immer wieder Berichte auftauchen, die ihn schon im Trikot der Blaugrana sehen wollen. „Wir haben bereits Anrufe und Angebote erhalten, aber sie haben unsere Vorstellungen nicht erreicht. Es ist noch ein langer Weg“, fasst Petraglia die Lage zusammen.

Komfortable Situation für Paranaense

Druck verspürt das Kluboberhaupt des brasilianischen Erstligisten nicht. Roque kam erst vor zehn Monaten von Cruzeiro zum Klub aus Curitiba und unterschrieb bis 2027. Knapp fünf Millionen Euro wurden gezahlt. Im Sommer wird Paranaense bei einem Verkauf ein Vielfaches davon einnehmen. Die vertraglich festgelegte Ausstiegsklausel liegt bei 100 Millionen Euro und lässt Roques Klub reichlich Spielraum für Verhandlungen.

Viele Partien wird der Angreifer für Paranaense wohl nicht mehr spielen. Von Mai bis Juni findet die U20-Weltmeisterschaft statt. Auch dort soll Roque das Trikot der Seleção tragen. Ein weiteres riesiges Schaufenster, um seinen Marktwert nach oben zu treiben. Dementsprechend frei kann Petraglia mit europäischen Interessenten verhandeln – und ruft deshalb auch öffentlich zum Wettbieten auf.