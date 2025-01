Werder stellt Deman frei

Die Zeichen verdichten sich, dass Olivier Deman dem SV Werder Bremen in der laufenden Wechselperiode den Rücken kehrt. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, wurde der linke Außenbahnspieler für das heutige Testspiel gegen Twente Enschede (15 Uhr) freigestellt, um Verhandlungen mit seinem potenziellen neuen Klub zu führen.

Deman war im Sommer 2023 für vier Millionen Euro von Cercle Brügge an die Weser gewechselt. In der laufenden Spielzeit setzt Chefcoach Ole Werner überhaupt nicht auf den 24-jährigen Belgier, der in allen Wettbewerben gerade einmal 79 Spielminuten verbucht. Denkbar ist eine Rückkehr in seine Heimat: Royal Antwerpen soll die Fühler ausgestreckt haben.