VfB verabschiedet Touré & Rieder

Der VfB Stuttgart verabschiedet sich von seinen Leihspielern Fabian Rieder und El Bilal Touré. Wie die Schwaben mitteilen, werden Rieder (Stade Rennes) und Touré (Atalanta Bergamo) zu ihren Stammklubs zurückkehren. Für Angreifer Touré endet das Kapitel beim VfB nach einer verletzungsgeplagten Zeit. Nach einer im November 2024 zugezogenen Mittelfußverletzung kämpfte sich der 23-Jährige zurück und gab im März sein zwischenzeitliches Comeback. Den Saisonendspurt verpasste er aufgrund einer erneuten Fußverletzung. In 17 Einsätzen erzielte er drei Treffer, darunter das Tor zum 1:0-Sieg gegen Juventus Turin in der Champions League.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Vergleich dazu lief Rieder mit 33 Einsätzen (neun Scorerpunkte) weitaus öfter im Trikot der Schwaben auf. Der flexibel einsetzbare Offensivspieler kam jedoch in der zweiten Saisonhälfte auf deutlich weniger Spielzeit. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth sagt: „Wir danken ihm für seine Einsätze im Trikot mit dem Brustring in der Bundesliga, in der Champions League und im DFB-Pokal und wünschen Fabian für seine nächste Karrierestation alles Gute und viel Erfolg.“