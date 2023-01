Ex-Stuttgarter González nach England?

Nicolás González könnte den AC Florenz in diesem Januar verlassen. Wie die Redaktion des Transfermarkt-Insider Gianluca Di Marzio berichtet, zeigt Leicester City konkretes Interesse am 24-jährigen Argentinier. Ein Angebot über umgerechnet 34 Millionen Euro haben die Foxes dem Bericht zufolge am gestrigen Abend eingereicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Florenz überlege man nun, ob man die Offerte annehmen soll. 2021 war González für 24 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zur Fiorentina gewechselt. Dort stand er seitdem in 50 Pflichtspielen auf dem Platz, in denen er 13 Tore schießen und neun vorbereiten konnte. Die WM in Katar verpasste der Argentinier verletzungsbedingt.

Lese-Tipp

Neuer Sechser für Klopp?