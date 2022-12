Nürnberg leiht Flick aus

Florian Flick wird für den Rest der Saison für den 1. FC Nürnberg auflaufen. Der Zweitligist verkündet die Leihe des defensiven Mittelfeldspielers. Der 22-Jährige kommt vom FC Schalke 04, eine Kaufoption besitzt der Club nicht.

„Mit der Leihe von Florian Flick haben wir uns in der Defensive breiter für die Rückrunde aufgestellt. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat und mit uns in eine ambitionierte Rückrunde geht“, so Sportvorstand Dieter Hecking über die Verpflichtung.

