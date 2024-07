Klarer wechselt nach Birmingham

Christoph Klarer verlässt Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 und schließt sich dem englischen Zweitliga-Absteiger Birmingham City an. Der Innenverteidiger unterschreibt bei den Blues einen Dreijahresvertrag. Über die genauen Ablösemodalitäten ist nichts bekannt. In der abgelaufenen Saison kam er für die Lilien in 30 Bundesliga-Spielen zum Einsatz und sammelte vier Scorerpunkte (zwei Tore, zwei Vorlagen).

Zuvor spielte der 24-Jährige in Deutschland bereits für Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga. „Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. In den letzten Stunden war viel los, aber ich freue mich, es geschafft zu haben“, zeigt sich Klarer erfreut über sein neues Kapitel, „natürlich ist es ein sehr großer Verein und ich bin sehr aufgeregt wegen des Projekts, das die Eigentümer für diesen Verein vorgesehen haben.“