Barça: Lewandowski-Klausel enthüllt

Robert Lewandowski besitzt in seinem Vertrag offenbar eine an Bedingungen geknüpfte Klausel, durch die sich sein Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Laut der katalanischen ‚Sport‘ dehnt sich der Kontrakt des Polen bis 2026 aus, sofern er rund die Hälfte der Pflichtspiele absolviert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bislang befindet sich der 36-Jährige auf einem guten Weg, diese Quote zu erreichen. Unter Hansi Flick gehört der Knipser zu den absoluten Leistungsträgern. Hinter Jules Koundé (25), Raphinha (27) und Lamine Yamal (17) ist er der Spieler mit den viertmeisten Einsatzminuten. In der laufenden Saison erzielte Lewandowski in zehn Spielen neun Tore und bereitete zwei weitere vor.