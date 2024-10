Bayer 04: Klartext zur Zukunft von Wirtz & Alonso

Klar, die gesamte Mannschaft von Bayer Leverkusen sorgte für die ungeschlagene Double-Saison im Vorjahr. Doch Trainer Xabi Alonso und Spielmacher Florian Wirtz sind sicherlich die schillerndsten Figuren unterm Bayer-Kreuz. Entsprechend umworben sind auch beide.

Alonso wird immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Im vergangenen Frühjahr warben der FC Bayern, der FC Liverpool und Paris St. Germain um den früheren Weltklasse-Sechser. Doch Alonso bekannte sich zu seinem Team und blieb.

Rolfes bleibt „entspannt“

Eine Weile war seither Ruhe, doch nun wird Simon Rolfes erneut nach Alonsos Zukunft befragt. Gegenüber ‚Sky‘ antwortet Bayers Sportdirektor: „Ich bin erstmal entspannt, weil sein Vertrag ja sogar noch über den kommenden Sommer hinausläuft (bis 2026, Anm. d. Red.). Im Fußball ist doch immer das Hier und Jetzt entscheidend.“

Und weiter: „Du musst dich nicht auf gestern oder morgen konzentrieren, sondern darauf, was jetzt los ist. Dass drumherum spekuliert wird, gehört dazu, aber die Realität ist das Entscheidende. Wir haben viele Aufgaben im Herbst und was irgendwann kommt, hat für jetzt überhaupt keine Relevanz.“

Wirtz soll sich weiter in Leverkusen entwickeln

Genauso wenig wie die Frage nach einem möglichen Wirtz-Wechsel. Zu diesem Thema äußert Rolfes: „Es wurde ja schon häufig spekuliert, aber gerade intern – das habe ich schon oft betont – ist der Austausch mit ihm und seiner Familie sehr offen und vertrauensvoll. Der Fokus lag immer darauf, was für seine Entwicklung gut ist, im Zusammenhang mit Bayer 04.“

Wirtz ist noch bis 2027 an Leverkusen gebunden. Im Hintergrund soll bereits an einer Verlängerung um ein weiteres Jahr gearbeitet werden. Die größten Klubs Europas wie Bayern, Real Madrid oder Manchester City sind an Wirtz dran. Das Preisschild für den 21-Jährigen hat längst die 100-Millionen-Euro-Marke geknackt.

Rolfes beteuert aber, dass es intern „gar nicht so Thema“ sei, ob Wirtz nun „verkauft wird oder nicht.“ Der Manager unterstreicht: „Er ist hier. Wir wollen mit ihm arbeiten, seine Qualitäten hier einsetzen und mit ihm Erfolg haben.“

Rolfes’ Worte zu Wanner

Im Zuge des Interesses aus München wurde auch schon ein Wechsel von Bayern-Juwel Paul Wanner (18/verliehen an den 1. FC Heidenheim) nach Leverkusen gehandelt. Zum Deutsch-Österreicher sagt Rolfes derweil: „Er ist ein sehr gutes Talent, was man natürlich auch daran sieht, dass sich die unterschiedlichen Nationen um ihn bemühen. Ansonsten halte ich mich bei Spielern anderer Vereine bedeckt.“