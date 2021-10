Nach Vertragsabsage: Wie teuer wird Vlahovic?

Zum „bestbezahlten Spieler der Vereinsgeschichte“ wollte der AC Florenz seinen Stürmer Dusan Vlahovic machen. Das erklärte Klubchef Rocco Commisso am gestrigen Dienstag in einer offiziellen Mitteilung. Vlahovic lehnte das Vertragsangebot der Fiorentina jedoch ab, auch das ist verbrieft.

Das Resultat: Spätestens im Sommer 2022 kommt der 21-jährige Serbe auf den Markt. Denn angesichts seines 2023 auslaufenden Vertrags bietet sich der Fiorentina zu diesem Zeitpunkt letztmalig die Chance, eine Ablöse für Vlahovic zu kassieren. Und das scheint nun, da eine Verlängerung vom Tisch ist, das Ziel des Klubs zu sein.

In ersten Sondierungsgesprächen mit anderen Klubs pokern die Verantwortlichen der Viola offenbar hoch. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, kam es jüngst zu einem Austausch zwischen Florenz und Juventus Turin. 90 Millionen Euro sollen die Vertreter der Fiorentina dabei als Ablöse gefordert haben. Für die Fiorentina käme sogar ein Verkauf im Winter infrage.

Hohes Preisschild

Ob Januar oder Juli, es ist fraglich, ob ein Klub tatsächlich die geforderten 90 Millionen für Vlahovic bezahlen wird. Auch die italienische Sportzeitung suggeriert deshalb, dass es sich bei dem hohen Preisschild um eine Verhandlungstaktik handeln könnte. Schließlich wird für den Sommer erwartet, dass die Topstürmer Kylian Mbappé (22/PSG) und Erling Haaland (22/Dortmund) ihre Klubs verlassen. Zudem sucht Manchester City nach wie vor nach einem neuen Torjäger.

Der Stürmer-Markt wird im kommenden Sommer also aller Voraussicht nach brodeln, was die Preise in die Höhe treiben könnte. Und angesichts einer 21-Tore-Saison sowie einem starken Start in die aktuelle Spielzeit (acht Spiele, sechs Tore) zählt Vlahovic zu den begehrtesten Torjägern Europas. Das scheint auch Florenz zu wissen.