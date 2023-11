Deutscher Topklub jagt Schweden-Talent Gigovic

Armin Gigovic weckt Begehrlichkeiten in der Bundesliga. Nach Informationen der schwedischen Zeitung ‚Expressen‘ wird der zentrale Mittelfeldspieler von einem deutschen Topklub umworben. Der namentlich nicht genannte Verein habe bereits Scouts ausgesandt, um den 21-Jährigen genauer unter die Lupe zu nehmen.

Gigovic ist in der laufenden Spielzeit beim FC Midtjylland in der ersten dänischen Liga auf Leihbasis untergebracht. An seinen Stammverein, den FK Rostov, ist der Schwede vertraglich noch bis 2025 gebunden. Zudem führt der Youngster die U21-Nationalmannschaft in der laufenden EM-Qualifikation als Kapitän aufs Feld, sein Debüt für die A-Auswahl gab er bereits Anfang des Jahres.