Höjbjerg vor Marseille-Transfer

Für Pierre-Emile Höjbjerg geht schon bald ein Flug in Richtung Frankreich. Der dänische Mittelfeldspieler wird nach Informationen der FT-Partnerredaktion Foot Mercato in den nächsten Tagen seinen Wechsel von Tottenham Hotspur zu Olympique Marseille abschließen. Die Vereine haben sich bereits auf eine Ablöse in Höhe von 13,5 Millionen Euro geeinigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwischen OM und dem 28-Jährigen herrscht ebenfalls Einigkeit. Für den dänischen Nationalspieler mit französischem Pass wird es die erste Erfahrung in der Ligue 1 werden. Bisher spielte Höjbjerg ausschließlich in Deutschland und England Profifußball. Einen Teil seiner sportlichen Ausbildung genoss der Sechser beim FC Bayern.