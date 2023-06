Bayern verleiht Jastremski weiter

Der FC Bayern verleiht Lenn Jastremski (22) an Drittliga-Aufsteiger SSV Ulm. In München verlängert er seinen Vertrag zudem bis 2025. Zuletzt war der Mittelstürmer an den österreichischen Zweitligisten Grazer AK verliehen.

Lese-Tipp

