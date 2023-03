Gladbacher Torwart-Sorgen: Sippel muss ran

Borussia Mönchengladbach hat auf der Torwartposition mit einigen Ausfällen zu kämpfen. Wie Fohlen-Coach Daniel Farke andeutet, wird Routinier Tobias Sippel (36) am Wochenende den Kasten hüten. Stammkeeper Jonas Omlin (29) müsse sich noch von seiner Oberschenkelzerrung erholen, die nominelle Nummer zwei Jan Olschowsky sei gleich doppelt unpässlich. Neben einer Daumenverletzung habe der 21-Jährige mit einer Magen-Darm-Erkrankung zu kämpfen: „Er hat einen Rückschlag erhalten, wird eine Magenspiegelung bekommen. Es sieht nicht so gut aus, Stand jetzt wird er ausfallen“, zitiert die ‚Rheinische Post‘ den Übungsleiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kurios: Neben Omlin, Olschwowsky und Sippel kamen auch Moritz Nicolas (verliehen an Roda Kerkrade) und Yann Sommer (jetzt FC Bayern) für Gladbach zum Einsatz. Macht insgesamt fünf Torhüter, die in der laufenden Spielzeit bereits im Fohlen-Tor standen. Am Samstag (15:30 Uhr) gastiert der SC Freiburg im Borussia-Park. Dann wird also aller Voraussicht nach Sippel von Beginn an spielen.

Lese-Tipp

Gladbach senkt Preis für Koné