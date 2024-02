BVB: Haller lehnt England-Angebot ab

Borussia Dortmund erreichte kurz vor Transferschluss noch eine Anfrage für Mittelstürmer Sébastien Haller (29). Nach Informationen von ‚The Athletic‘ hat der FC Fulham am gestrigen Mittwoch sein Interesse hinterlegt. Der Premier League-Klub wollte Haller per Leihe nach London holen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim BVB sei man offen für einen Wechsel gewesen. Haller allerdings, der aktuell mit der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup weilt, habe auch wegen des kleinen Zeitfensters kein Interesse an einem Fulham-Transfer. Die Zeichen sollen nun klar auf Verbleib in Dortmund stehen. Dort ist Haller in dieser Saison nur zweite Wahl, erzielte in 450 Pflichtspielminuten zwei Tore.