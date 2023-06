Fiél übernimmt beim FCN

https://www.fcn.de/news/artikel/cristian-fiel-neuer-club-coach/

Cristian Fiel neuer Club-Coach

Der 1. FC Nürnberg hat einen neuen Chef-Trainer. Cristian Fiel, bislang Co- und U23-Trainer beim Club, wird das von Sportvorstand Dieter Hecking interimistisch ausgeführte Amt ab sofort übernehmen. Der 43 Jahre alte Fußball-Lehrer stand nach seiner aktiven Fußballer-Karriere (Dynamo Dresden, Stuttgarter Kicker, Union Berlin, VfL Bochum, Alemannia Aachen) bereits als Cheftrainer für Dynamo Dresden an der Seitenlinie, ehe er 2021 an den Valznerweiher wechselte. Sein erstes Training für den FCN wird der