Bayer gibt Marsenic ab

Matija Marsenic (20) verlässt Bayer Leverkusen. Der ehemalige U19-Kapitän der Werkself wechselt zu Górnik Zabrze und wird dort ab sofort an der Seite von Lukas Podolski Teil der Profimannschaft. Der zentrale Mittelfeldspieler war seit 2021 in Leverkusen.

Im Sommer war Marsenic bei Bayer zu den Profis aufgerückt, hatte unter Trainer Xabi Alonso aber keine Chance erhalten. „Er war sehr nah an der ersten Mannschaft dran. Leider erlitt er in der Zwischenzeit eine Verletzung, die seine Karriere ausbremste“, so Sportdirektor Lukasz Milik in der Mitteilung des polnischen Erstligisten, „auf der anderen Seite wissen wir, dass es ohne die unglücklichen Umstände schwierig gewesen wäre, ihn zu verpflichten.“