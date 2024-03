FC Bayern: Tuchels Problem mit Zaragoza

Am Nikolaustag des vergangenen Jahres verkündete der FC Bayern die Verpflichtung von Bryan Zaragoza für den kommenden Sommer. Bis Saisonende sollte der Flügelstürmer weiter bei seinem Klub FC Granada im spanischen Abstiegskampf Spielpraxis sammeln. Doch daraus wurde bekanntlich nichts. Bei den Bayern verletzte sich nach Serge Gnabry auch noch Kingsley Coman, sodass die Münchner den Transfer von Zaragoza gegen einen Aufpreis vorzogen.

Seit rund fünf Wochen ist Zaragoza nun da – und spielte trotz der reduzierten Konkurrenz auf den Außen sportlich keine Rolle. Ein einziger 20 Minuten langer Einsatz bei der 2:3-Pleite in Bochum steht in der Statistik. Beim jüngsten 5:2-Sieg in Darmstadt stand der dribbelstarke Spanier gar nicht erst im Spieltagskader.

Probleme mit Tuchel

Thomas Tuchel erklärte die schwierige Eingewöhnung auch mit der Sprachbarriere. „Es ist schwer in Englisch und schwer in Deutsch“, sagte der Trainer. Das führt laut ‚El Chiringuito‘ dazu, dass Tuchel noch kein einziges Gespräch mit Zaragoza geführt haben soll. Mehr noch: Fabrizio Romano berichtet, dass Tuchel den 22-jährigen Flügelspieler gar nicht wollte – zumindest nicht im Winter. Da hätte sich der Coach nämlich eine Sofortverstärkung gewünscht.

Im Sommer wird Tuchel die Bayern verlassen. Der Klub plant dann weiterhin mit Zaragoza, das hat man dem Winter-Neuzugang auch schon mitgeteilt. Bis dahin droht ihm öfter mal die Tribüne.