Stuttgart verleiht Sankoh in die Serie B

Mohamed Sankoh wechselt in Italiens Serie B. Wie der VfB Stuttgart mitteilt, wird der 20-Jährige an Cosenza Calcio verliehen. Berichten zufolge wurde sich auch auf eine Kaufoption verständigt. „Für die Entwicklung von Mo waren die Leihen in den vergangenen beiden Spielzeiten sehr förderlich. Durch die Leihe nach Italien zu Cosenza Calcio versprechen wir uns den nächsten Entwicklungsschritt von Mo, dem wir für die kommende Saison alles Gute und viel Erfolg wünschen“, lässt sich VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zitieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Mittelstürmer stammt aus der VfB-Jugend, konnte sich aber bislang nicht in der Profimannschaft durchsetzen. In den vergangenen Spielzeiten war der Niederländer bereits an Vitesse Arnheim und Heracles Almelo verliehen. Für den VfB kam Sankoh bisher erst zweimal in der Bundesliga zum Einsatz.