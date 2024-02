Boateng unterschreibt bei Salernitana

Nach einem halben Jahr ohne Verein hat Jérôme Boateng einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der frühere Innenverteidiger vom FC Bayern unterschreibt bis zum Saisonende beim italienischen Erstligisten US Salernitana.

Unter der Anzeige geht's weiter

2021 war der Weltmeister von 2014 ablösefrei vom FC Bayern zu Olympique Lyon gewechselt. Bei den Franzosen wurde Boateng allerdings nicht glücklich und geriet auf das Abstellgleis. Seit seinem Vertragsende im Sommer 2023 war der 35-Jährige vereinslos.

Lese-Tipp

Entscheidung gefallen: Boateng unterschreibt in Italien

In den vergangenen Monaten kamen mehrfach Gerüchte über eine Rückkehr in die Bundesliga auf. Erst spielte Boateng bei Ex-Klub Bayern München vor, bekam aber letztlich keinen neuen Vertrag. Danach scheiterte ein Deal mit dem 1. FC Heidenheim. Dafür geht es nun in der italienischen Serie A weiter.